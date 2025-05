KAR

Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time.

NazwaKAR

PozycjaNo.1422

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.14%

Podaż w obiegu116,666,660

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż160,000,000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2021-07-21 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum13.1813767070817,2021-09-16

Najniższa cena0,2021-07-20

Publiczny blockchainKAR

