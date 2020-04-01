Tokenomika JUST (JST) Odkryj kluczowe informacje o JUST (JST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o JUST (JST) JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://just.network/#/ Biała księga: https://www.just.network/docs/white_paper_en.pdf Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TCFLL5dx5ZJdKnWuesXxi1VPwjLVmWZZy9 Kup JST teraz!

Tokenomika i analiza cenowa JUST (JST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla JUST (JST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 316.80M $ 316.80M $ 316.80M Całkowita podaż: $ 9.90B $ 9.90B $ 9.90B Podaż w obiegu: $ 9.90B $ 9.90B $ 9.90B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 316.80M $ 316.80M $ 316.80M Historyczne maksimum: $ 0.198 $ 0.198 $ 0.198 Historyczne minimum: $ 0.00476612780651 $ 0.00476612780651 $ 0.00476612780651 Aktualna cena: $ 0.032 $ 0.032 $ 0.032 Dowiedz się więcej o cenie JUST (JST)

Tokenomika JUST (JST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki JUST (JST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJST tokenomikę, poznaj cenę tokena JSTna żywo!

Jak kupić JST Chcesz dodać JUST (JST) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu JST, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować JST na MEXC już teraz!

Historia ceny JUST (JST) Analiza historii ceny JST pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny JST już teraz!

Prognoza ceny JST Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JST? Nasza strona z prognozami cen JST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JST już teraz!

