JST

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

NazwaJST

PozycjaNo.151

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,51%

Podaż w obiegu9 900 000 000

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż9 900 000 000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2020-04-01 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane0,00202 USDT

Historyczne maksimum0.20825091,2021-04-05

Najniższa cena0.00476612780651,2020-05-09

Publiczny blockchainTRX

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.