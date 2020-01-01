Tokenomika Japan Open Chain (JOC) Odkryj kluczowe informacje o Japan Open Chain (JOC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Japan Open Chain (JOC) Japan Open Chain (JOC) is a L1 public blockchain optimized for business, with a practical balance between decentralization and scalability. JOC adopts the "Proof of Authority (PoA)" consensus algorithm, which ensures sufficient reliability and excellent scalability as long as it is operated by trusted validators. Oficjalna strona internetowa: https://www.japanopenchain.org/en/ Biała księga: https://www.jbfd.org/en/joc-whitepaper Block Explorer: https://explorer.japanopenchain.org/

Tokenomika i analiza cenowa Japan Open Chain (JOC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Japan Open Chain (JOC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 96.70M $ 96.70M $ 96.70M Historyczne maksimum: $ 1 $ 1 $ 1 Historyczne minimum: $ 0.05313718186221487 $ 0.05313718186221487 $ 0.05313718186221487 Aktualna cena: $ 0.0967 $ 0.0967 $ 0.0967 Dowiedz się więcej o cenie Japan Open Chain (JOC)

Tokenomika Japan Open Chain (JOC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Japan Open Chain (JOC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JOC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JOC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJOC tokenomikę, poznaj cenę tokena JOCna żywo!

Jak kupić JOC Chcesz dodać Japan Open Chain (JOC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu JOC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować JOC na MEXC już teraz!

Historia ceny Japan Open Chain (JOC) Analiza historii ceny JOC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny JOC już teraz!

Prognoza ceny JOC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JOC? Nasza strona z prognozami cen JOC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JOC już teraz!

