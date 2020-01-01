Tokenomika JLaunchpad (JLP) Odkryj kluczowe informacje o JLaunchpad (JLP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

A fairlaunch platform that helps blockchain projects launch and expand within the Web3 ecosystem. It is backed by Ting Foundation, UFIN Labs, BingX, and Coinstore Labs — strategic partners who have collectively onboarded over 40 million users and supported more than 400 projects across various blockchain networks. The JLaunchpad Alpha Accelerator Program is focused on identifying and supporting promising Web3 projects in mini-apps, SocialFi, AI and GameFi.

Oficjalna strona internetowa: https://www.jlaunchpad.com
Biała księga: https://docs.jlaunchpad.com
Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7add55f6220a63c5e1fda057efdf5600c02ddf3f

Tokenomika i analiza cenowa JLaunchpad (JLP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla JLaunchpad (JLP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 720.20K $ 720.20K $ 720.20K Historyczne maksimum: $ 0.048 $ 0.048 $ 0.048 Historyczne minimum: $ 0.00025110873318845 $ 0.00025110873318845 $ 0.00025110873318845 Aktualna cena: $ 0.0007202 $ 0.0007202 $ 0.0007202 Dowiedz się więcej o cenie JLaunchpad (JLP)

Tokenomika JLaunchpad (JLP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki JLaunchpad (JLP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JLP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JLP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJLP tokenomikę, poznaj cenę tokena JLPna żywo!

Jak kupić JLP Chcesz dodać JLaunchpad (JLP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu JLP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować JLP na MEXC już teraz!

Historia ceny JLaunchpad (JLP) Analiza historii ceny JLP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny JLP już teraz!

Prognoza ceny JLP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JLP? Nasza strona z prognozami cen JLP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JLP już teraz!

