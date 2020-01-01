Tokenomika IX Swap (IXS) Odkryj kluczowe informacje o IX Swap (IXS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o IX Swap (IXS) The Uniswap for Tokenised Real-World Assets (RWAs), Delivering True Liquidity & Accessibility to Public & Private Markets. The Uniswap for Tokenised Real-World Assets (RWAs), Delivering True Liquidity & Accessibility to Public & Private Markets. Oficjalna strona internetowa: https://www.ixs.finance Biała księga: https://ixswap.gitbook.io/ixs-gitbook Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x73d7c860998ca3c01ce8c808f5577d94d545d1b4 Kup IXS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa IX Swap (IXS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla IX Swap (IXS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.41M Całkowita podaż: $ 180.00M Podaż w obiegu: $ 180.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.41M Historyczne maksimum: $ 0.38 Historyczne minimum: $ 0.008581049370066804 Aktualna cena: $ 0.0745

Tokenomika IX Swap (IXS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki IX Swap (IXS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IXS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IXS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić IXS Chcesz dodać IX Swap (IXS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu IXS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny IX Swap (IXS) Analiza historii ceny IXS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny IXS już teraz!

Prognoza ceny IXS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IXS? Nasza strona z prognozami cen IXS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IXS już teraz!

