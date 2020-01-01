Tokenomika ivendPay (IVPAY) Odkryj kluczowe informacje o ivendPay (IVPAY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ivendPay (IVPAY) IVPAY is a crypto payment system for retail, e-commerce and vending machines. Its streamlined processes makes it simple and hassle-free to get started. Say goodbye to complex setups and hello to the world of crypto with ease. IVPAY is a crypto payment system for retail, e-commerce and vending machines. Its streamlined processes makes it simple and hassle-free to get started. Say goodbye to complex setups and hello to the world of crypto with ease. Oficjalna strona internetowa: https://ivendpay.com Biała księga: https://ivendpay.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://www.bscscan.com/token/0xde5bdcbd4d7dfa86e527fef9971bd6ca6a76eefb Kup IVPAY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ivendPay (IVPAY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ivendPay (IVPAY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 925.49M $ 925.49M $ 925.49M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Historyczne maksimum: $ 0.129 $ 0.129 $ 0.129 Historyczne minimum: $ 0.001054773631701049 $ 0.001054773631701049 $ 0.001054773631701049 Aktualna cena: $ 0.001731 $ 0.001731 $ 0.001731 Dowiedz się więcej o cenie ivendPay (IVPAY)

Tokenomika ivendPay (IVPAY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ivendPay (IVPAY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IVPAY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IVPAY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIVPAY tokenomikę, poznaj cenę tokena IVPAYna żywo!

Jak kupić IVPAY Chcesz dodać ivendPay (IVPAY) do swojego portfolio?

Historia ceny ivendPay (IVPAY) Analiza historii ceny IVPAY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny IVPAY już teraz!

Prognoza ceny IVPAY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IVPAY? Nasza strona z prognozami cen IVPAY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IVPAY już teraz!

