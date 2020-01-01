Tokenomika Invest Zone (IVFUN) Odkryj kluczowe informacje o Invest Zone (IVFUN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Invest Zone (IVFUN) IVfun — the most entertaining token on the blockchain! Backed by fun-lovers and powered by pure joy, it's crypto with a twist. IVfun — the most entertaining token on the blockchain! Backed by fun-lovers and powered by pure joy, it's crypto with a twist. Oficjalna strona internetowa: https://ivfun.meme/ Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TSig7sWzEL2K83mkJMQtbyPpiVSbR6pZnb Kup IVFUN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Invest Zone (IVFUN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Invest Zone (IVFUN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 273.89K $ 273.89K $ 273.89K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 940.22M $ 940.22M $ 940.22M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 291.30K $ 291.30K $ 291.30K Historyczne maksimum: $ 0.04011 $ 0.04011 $ 0.04011 Historyczne minimum: $ 0.000225814595489096 $ 0.000225814595489096 $ 0.000225814595489096 Aktualna cena: $ 0.0002913 $ 0.0002913 $ 0.0002913 Dowiedz się więcej o cenie Invest Zone (IVFUN)

Tokenomika Invest Zone (IVFUN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Invest Zone (IVFUN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IVFUN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IVFUN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIVFUN tokenomikę, poznaj cenę tokena IVFUNna żywo!

Jak kupić IVFUN Chcesz dodać Invest Zone (IVFUN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu IVFUN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować IVFUN na MEXC już teraz!

Historia ceny Invest Zone (IVFUN) Analiza historii ceny IVFUN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny IVFUN już teraz!

Prognoza ceny IVFUN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IVFUN? Nasza strona z prognozami cen IVFUN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IVFUN już teraz!

