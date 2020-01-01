Tokenomika Ithaca Protocol (ITHACA) Odkryj kluczowe informacje o Ithaca Protocol (ITHACA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ithaca Protocol (ITHACA) Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying. Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying. Oficjalna strona internetowa: https://www.ithacaprotocol.io/ Biała księga: https://docs.ithacaprotocol.io/docs/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x49f1D4dB3ea1a64390E990C6deBEaC88EAC007Ca Kup ITHACA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ithaca Protocol (ITHACA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ithaca Protocol (ITHACA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 657.36K $ 657.36K $ 657.36K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 79.79M $ 79.79M $ 79.79M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.24M $ 8.24M $ 8.24M Historyczne maksimum: $ 0.14663 $ 0.14663 $ 0.14663 Historyczne minimum: $ 0.004934531351990261 $ 0.004934531351990261 $ 0.004934531351990261 Aktualna cena: $ 0.008239 $ 0.008239 $ 0.008239 Dowiedz się więcej o cenie Ithaca Protocol (ITHACA)

Tokenomika Ithaca Protocol (ITHACA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ithaca Protocol (ITHACA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ITHACA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ITHACA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszITHACA tokenomikę, poznaj cenę tokena ITHACAna żywo!

Jak kupić ITHACA Chcesz dodać Ithaca Protocol (ITHACA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ITHACA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ITHACA na MEXC już teraz!

Historia ceny Ithaca Protocol (ITHACA) Analiza historii ceny ITHACA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ITHACA już teraz!

Prognoza ceny ITHACA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ITHACA? Nasza strona z prognozami cen ITHACA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ITHACA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!