Informacje o Iron Fish (IRON) Iron Fish is building the encryption layer for crypto. It is a brand new Layer-1, Proof of Work chain where every transaction is encrypted, protecting sensitive user information with zero-knowledge proofs (ZKPs) for validation. Their goal is for Iron Fish to be the privacy layer for all crypto, letting assets from other chains be transferred over to Iron Fish to gain the benefit of privacy. Oficjalna strona internetowa: https://ironfish.network/ Biała księga: https://ironfish.network/docs/whitepaper/1_introduction Block Explorer: https://explorer.ironfish.network/

Tokenomika i analiza cenowa Iron Fish (IRON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Iron Fish (IRON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 66.72M $ 66.72M $ 66.72M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.45M $ 9.45M $ 9.45M Historyczne maksimum: $ 4 $ 4 $ 4 Historyczne minimum: $ 0.07877187701738696 $ 0.07877187701738696 $ 0.07877187701738696 Aktualna cena: $ 0.1417 $ 0.1417 $ 0.1417 Dowiedz się więcej o cenie Iron Fish (IRON)

Tokenomika Iron Fish (IRON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Iron Fish (IRON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IRON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IRON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIRON tokenomikę, poznaj cenę tokena IRONna żywo!

Jak kupić IRON Chcesz dodać Iron Fish (IRON) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu IRON, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować IRON na MEXC już teraz!

Historia ceny Iron Fish (IRON) Analiza historii ceny IRON pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny IRON już teraz!

Prognoza ceny IRON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IRON? Nasza strona z prognozami cen IRON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IRON już teraz!

