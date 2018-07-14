Tokenomika IQ (IQ) Odkryj kluczowe informacje o IQ (IQ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o IQ (IQ) The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets. Oficjalna strona internetowa: https://iqai.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x579cea1889991f68acc35ff5c3dd0621ff29b0c9 Kup IQ teraz!

Tokenomika i analiza cenowa IQ (IQ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla IQ (IQ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 74.99M $ 74.99M $ 74.99M Całkowita podaż: $ 23.07B $ 23.07B $ 23.07B Podaż w obiegu: $ 23.07B $ 23.07B $ 23.07B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 195.00M $ 195.00M $ 195.00M Historyczne maksimum: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Historyczne minimum: $ 0.000624084526758 $ 0.000624084526758 $ 0.000624084526758 Aktualna cena: $ 0.00325 $ 0.00325 $ 0.00325 Dowiedz się więcej o cenie IQ (IQ)

Tokenomika IQ (IQ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki IQ (IQ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IQ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IQ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIQ tokenomikę, poznaj cenę tokena IQna żywo!

Jak kupić IQ Chcesz dodać IQ (IQ) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu IQ, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować IQ na MEXC już teraz!

Historia ceny IQ (IQ) Analiza historii ceny IQ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny IQ już teraz!

Prognoza ceny IQ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IQ? Nasza strona z prognozami cen IQ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IQ już teraz!

