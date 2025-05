IQ

The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.

NazwaIQ

PozycjaNo.388

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.03%

Podaż w obiegu21,618,292,951.929

Maksymalna podaż60,000,000,000

Całkowita podaż21,618,292,951.929

Wskaźnik obrotu0.3603%

Data wydania2018-07-14 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.07653030008077621,2018-07-16

Najniższa cena0.000624084526758,2020-03-13

Publiczny blockchainEOS

Sektor

Media społecznościowe

