Informacje o Story (IP) Story Network is a purpose-built layer 1 blockchain achieving the best of EVM and Cosmos SDK. It is 100% EVM-compatible alongside deep execution layer optimizations. This supports graph data structures, purpose-built for handling complex data structures like IP quickly and cost-efficiently. It does this by: using precompiled primitives to traverse complex data structures like IP graphs within seconds at marginal costs a high throughput consensus layer based to ensure fast finality and cheap transactions. Story's "Proof-of-Creativity" Protocol is a smart contract protocol natively deployed on Story Network and allows any creator to onramp IP to Story. Creators can register their IP as "IP Assets" on the protocol. IP Assets (IPA) are the foundational programmable IP metadata on the protocol. Oficjalna strona internetowa: https://www.story.foundation/ Biała księga: https://www.story.foundation/whitepaper.pdf Block Explorer: https://www.storyscan.xyz/

Tokenomika i analiza cenowa Story (IP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Story (IP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.32B $ 3.32B $ 3.32B Całkowita podaż: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Podaż w obiegu: $ 312.93M $ 312.93M $ 312.93M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.76B $ 10.76B $ 10.76B Historyczne maksimum: $ 15.021 $ 15.021 $ 15.021 Historyczne minimum: $ 1 $ 1 $ 1 Aktualna cena: $ 10.607 $ 10.607 $ 10.607 Dowiedz się więcej o cenie Story (IP)

Tokenomika Story (IP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Story (IP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIP tokenomikę, poznaj cenę tokena IPna żywo!

Historia ceny Story (IP) Analiza historii ceny IP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny IP już teraz!

