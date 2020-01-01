Tokenomika MIOTAC (IOTA) Odkryj kluczowe informacje o MIOTAC (IOTA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MIOTAC (IOTA) IOTA is an open, fee-less, and scalable distributed ledger built for the "Internet of Everything," designed to support frictionless data and value transfer. It aims to be a transaction settlement and data transfer layer for the Internet of Things (IoT). Its distributed ledger, the Tangle, is based on a data structure referred to as a Directed Acyclic Graph (DAG). Oficjalna strona internetowa: https://www.iota.org/ Biała księga: https://iota.org/IOTA_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xd944f1d1e9d5f9bb90b62f9d45e447d989580782

Tokenomika i analiza cenowa MIOTAC (IOTA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MIOTAC (IOTA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 3.40B $ 3.40B $ 3.40B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 563.67M $ 563.67M $ 563.67M Historyczne maksimum: $ 0.6299 $ 0.6299 $ 0.6299 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.1657 $ 0.1657 $ 0.1657 Dowiedz się więcej o cenie MIOTAC (IOTA)

Tokenomika MIOTAC (IOTA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MIOTAC (IOTA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IOTA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IOTA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIOTA tokenomikę, poznaj cenę tokena IOTAna żywo!

