IO

io.net is a decentralized AI computing & cloud platform. By aggregating GPU supply from underutilized sources, io.net creates a network that allows machine learning (ML) startups to access nearly unlimited computing power at a fraction of the cost of the traditional cloud.

NazwaIO

PozycjaNo.290

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)28.67%

Podaż w obiegu162,718,266.42416742

Maksymalna podaż800,000,000

Całkowita podaż800,000,000

Wskaźnik obrotu0.2033%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum6.438488090659158,2024-06-12

Najniższa cena0.5135198911694648,2025-04-09

Publiczny blockchainSOL

Sektor

Media społecznościowe

