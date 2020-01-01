Tokenomika INI (INI) Odkryj kluczowe informacje o INI (INI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o INI (INI) InitVerse is dedicated to building the next-generation Web3 business infrastructure, led by InitVerse Labs, with core products including: INIChain, a base-layer public blockchain featuring the world's first TfhEVM, a privacy network combining fully homomorphic encryption with EVM. INISaaS, a development platform integrating AI tools to significantly lower the barrier for DApp creation; INICloud, a decentralized cloud service using $INI for settlement to provide vast computing resources for SaaS; and INI Cloud Mining, a cloud mining platform covering all PoW coin types. Leveraging INIChain's robust privacy, security, and efficiency, InitVerse empowers the developer community, driving a new era of Web3 business powered by SaaS. Oficjalna strona internetowa: https://www.initverse.org/ Biała księga: https://resource.inichain.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://iniscan.com/

Tokenomika i analiza cenowa INI (INI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla INI (INI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 214.26M $ 214.26M $ 214.26M Historyczne maksimum: $ 0.05742 $ 0.05742 $ 0.05742 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.03571 $ 0.03571 $ 0.03571 Dowiedz się więcej o cenie INI (INI)

Tokenomika INI (INI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki INI (INI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów INI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów INI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszINI tokenomikę, poznaj cenę tokena INIna żywo!

Jak kupić INI Chcesz dodać INI (INI) do swojego portfolio?

Historia ceny INI (INI) Analiza historii ceny INI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny INI już teraz!

Prognoza ceny INI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać INI? Nasza strona z prognozami cen INI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena INI już teraz!

