Informacje o Index Cooperative (INDEX) The Index Cooperative DAO creates secure, accessible and simple-to-use on-chain products that help everyone from retail users to institutions gain exposure to the most important themes and strategies in crypto. Oficjalna strona internetowa: https://www.indexcoop.com/ Biała księga: https://docs.indexcoop.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0954906da0Bf32d5479e25f46056d22f08464cab

Tokenomika i analiza cenowa Index Cooperative (INDEX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Index Cooperative (INDEX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.07M $ 11.07M $ 11.07M Historyczne maksimum: $ 7.499 $ 7.499 $ 7.499 Historyczne minimum: $ 0.7946144184895987 $ 0.7946144184895987 $ 0.7946144184895987 Aktualna cena: $ 1.107 $ 1.107 $ 1.107 Dowiedz się więcej o cenie Index Cooperative (INDEX)

Tokenomika Index Cooperative (INDEX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Index Cooperative (INDEX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów INDEX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów INDEX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszINDEX tokenomikę, poznaj cenę tokena INDEXna żywo!

Jak kupić INDEX Chcesz dodać Index Cooperative (INDEX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu INDEX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Index Cooperative (INDEX) Analiza historii ceny INDEX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny INDEX już teraz!

Prognoza ceny INDEX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać INDEX? Nasza strona z prognozami cen INDEX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena INDEX już teraz!

