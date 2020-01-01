Tokenomika IMO Invest (IMO) Odkryj kluczowe informacje o IMO Invest (IMO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o IMO Invest (IMO) Unlock global real estate investment with RWA through $IMO. Simple, seamless, and blockchain-powered. Oficjalna strona internetowa: https://imo-invest.com/ Biała księga: https://imo-invest.com/docs/IMO_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0x5A7a2bf9fFae199f088B25837DcD7E115CF8E1bb Kup IMO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa IMO Invest (IMO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla IMO Invest (IMO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 19.68M $ 19.68M $ 19.68M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 31.70M $ 31.70M $ 31.70M Historyczne maksimum: $ 2.52 $ 2.52 $ 2.52 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 1.585 $ 1.585 $ 1.585 Dowiedz się więcej o cenie IMO Invest (IMO)

Tokenomika IMO Invest (IMO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki IMO Invest (IMO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IMO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IMO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIMO tokenomikę, poznaj cenę tokena IMOna żywo!

Jak kupić IMO Chcesz dodać IMO Invest (IMO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu IMO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować IMO na MEXC już teraz!

Historia ceny IMO Invest (IMO) Analiza historii ceny IMO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny IMO już teraz!

Prognoza ceny IMO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IMO? Nasza strona z prognozami cen IMO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IMO już teraz!

