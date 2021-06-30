Tokenomika HYDRA (HYDRA) Odkryj kluczowe informacje o HYDRA (HYDRA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o HYDRA (HYDRA) Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply. Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply. Oficjalna strona internetowa: https://hydrachain.org/ Biała księga: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTPJm6inJQDj_KY6vvCtLgnqTBJ-Afzn64XOROWKIag209ITp6053JovJpHuiLhIWf-oKvOR01kjvLg/pub Block Explorer: https://skynet.hydrachain.org/ Kup HYDRA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa HYDRA (HYDRA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HYDRA (HYDRA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.15M $ 3.15M $ 3.15M Całkowita podaż: $ 32.02M $ 32.02M $ 32.02M Podaż w obiegu: $ 28.97M $ 28.97M $ 28.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.48M $ 3.48M $ 3.48M Historyczne maksimum: $ 32.1 $ 32.1 $ 32.1 Historyczne minimum: $ 0.10581357129801083 $ 0.10581357129801083 $ 0.10581357129801083 Aktualna cena: $ 0.1086 $ 0.1086 $ 0.1086 Dowiedz się więcej o cenie HYDRA (HYDRA)

Tokenomika HYDRA (HYDRA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HYDRA (HYDRA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HYDRA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HYDRA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHYDRA tokenomikę, poznaj cenę tokena HYDRAna żywo!

Jak kupić HYDRA Chcesz dodać HYDRA (HYDRA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HYDRA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HYDRA na MEXC już teraz!

Historia ceny HYDRA (HYDRA) Analiza historii ceny HYDRA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HYDRA już teraz!

Prognoza ceny HYDRA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HYDRA? Nasza strona z prognozami cen HYDRA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HYDRA już teraz!

