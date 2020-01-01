Tokenomika Honeyland (HXD) Odkryj kluczowe informacje o Honeyland (HXD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Honeyland (HXD) Honeyland is the first mobile FTP (Free To Play) strategy game from Hexagon Studios approved and available on Google Play Store and Apple App Store. Studio builds high quality games and distributes them on scale to millions of players around the world. HXD is the single diverse utility token of Honeyland with a ton of usage in-game and outside. Big companies like Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team etc are investors and partners of Honeyland Project. Honeyland is the first mobile FTP (Free To Play) strategy game from Hexagon Studios approved and available on Google Play Store and Apple App Store. Studio builds high quality games and distributes them on scale to millions of players around the world. HXD is the single diverse utility token of Honeyland with a ton of usage in-game and outside. Big companies like Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team etc are investors and partners of Honeyland Project. Oficjalna strona internetowa: https://honey.land/ Biała księga: https://docs.honey.land/hc/en/ Block Explorer: https://solscan.io/token/3dgCCb15HMQSA4Pn3Tfii5vRk7aRqTH95LJjxzsG2Mug Kup HXD teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Honeyland (HXD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Honeyland (HXD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Całkowita podaż: $ 976.94M $ 976.94M $ 976.94M Podaż w obiegu: $ 400.47M $ 400.47M $ 400.47M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.51M $ 3.51M $ 3.51M Historyczne maksimum: $ 0.282 $ 0.282 $ 0.282 Historyczne minimum: $ 0.002741222502780159 $ 0.002741222502780159 $ 0.002741222502780159 Aktualna cena: $ 0.00359 $ 0.00359 $ 0.00359 Dowiedz się więcej o cenie Honeyland (HXD)

Tokenomika Honeyland (HXD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Honeyland (HXD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HXD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HXD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHXD tokenomikę, poznaj cenę tokena HXDna żywo!

