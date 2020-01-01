Tokenomika Hund on Sol (HUND) Odkryj kluczowe informacje o Hund on Sol (HUND), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Hund on Sol (HUND) HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes. Oficjalna strona internetowa: https://hundonsol.com/ Biała księga: https://hundmemecoin.com/whitepaper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/2XPqoKfJitk8YcMDGBKy7CMzRRyF2X9PniZeCykDUZev

Tokenomika i analiza cenowa Hund on Sol (HUND) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hund on Sol (HUND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 579.10K $ 579.10K $ 579.10K Całkowita podaż: $ 399.99M $ 399.99M $ 399.99M Podaż w obiegu: $ 399.93M $ 399.93M $ 399.93M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 579.18K $ 579.18K $ 579.18K Historyczne maksimum: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 Historyczne minimum: $ 0.000035172954125922 $ 0.000035172954125922 $ 0.000035172954125922 Aktualna cena: $ 0.001448 $ 0.001448 $ 0.001448 Dowiedz się więcej o cenie Hund on Sol (HUND)

Tokenomika Hund on Sol (HUND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hund on Sol (HUND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HUND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HUND. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHUND tokenomikę, poznaj cenę tokena HUNDna żywo!

Historia ceny Hund on Sol (HUND) Analiza historii ceny HUND pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HUND już teraz!

Prognoza ceny HUND Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HUND? Nasza strona z prognozami cen HUND łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HUND już teraz!

