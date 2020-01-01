Tokenomika HTR (HTR) Odkryj kluczowe informacje o HTR (HTR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o HTR (HTR) Unleash the Power of Blockchain! Welcome to Hathor Network, a user-friendly blockchain platform that provides an intuitive and efficient way to build and deploy applications. Unleash the Power of Blockchain! Welcome to Hathor Network, a user-friendly blockchain platform that provides an intuitive and efficient way to build and deploy applications. Oficjalna strona internetowa: https://hathor.network Biała księga: https://s3.amazonaws.com/hathor-public-files/hathor-white-paper.pdf Block Explorer: https://explorer.hathor.network/ Kup HTR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa HTR (HTR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HTR (HTR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.14M $ 6.14M $ 6.14M Całkowita podaż: $ 939.63M $ 939.63M $ 939.63M Podaż w obiegu: $ 498.88M $ 498.88M $ 498.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.57M $ 11.57M $ 11.57M Historyczne maksimum: $ 0.14 $ 0.14 $ 0.14 Historyczne minimum: $ 0.01207033324423443 $ 0.01207033324423443 $ 0.01207033324423443 Aktualna cena: $ 0.01231 $ 0.01231 $ 0.01231 Dowiedz się więcej o cenie HTR (HTR)

Tokenomika HTR (HTR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HTR (HTR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HTR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HTR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHTR tokenomikę, poznaj cenę tokena HTRna żywo!

Jak kupić HTR Chcesz dodać HTR (HTR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HTR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HTR na MEXC już teraz!

Historia ceny HTR (HTR) Analiza historii ceny HTR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HTR już teraz!

Prognoza ceny HTR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HTR? Nasza strona z prognozami cen HTR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HTR już teraz!

