Tokenomika HashKey Platform (HSK) Odkryj kluczowe informacje o HashKey Platform (HSK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o HashKey Platform (HSK) HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://group.hashkey.com/en/hsk Biała księga: https://e9bfc29f-9778-4595-845d-eeaa28f4cd68.usrfiles.com/ugd/e9bfc2_9247a755877c4468b64ed0a2059fb386.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe7c6bf469e97eeb0bfb74c8dbff5bd47d4c1c98a Kup HSK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa HashKey Platform (HSK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HashKey Platform (HSK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 123.36M $ 123.36M $ 123.36M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 311.21M $ 311.21M $ 311.21M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 396.40M $ 396.40M $ 396.40M Historyczne maksimum: $ 2.5982 $ 2.5982 $ 2.5982 Historyczne minimum: $ 0.24981610577534416 $ 0.24981610577534416 $ 0.24981610577534416 Aktualna cena: $ 0.3964 $ 0.3964 $ 0.3964 Dowiedz się więcej o cenie HashKey Platform (HSK)

Tokenomika HashKey Platform (HSK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HashKey Platform (HSK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HSK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HSK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHSK tokenomikę, poznaj cenę tokena HSKna żywo!

Jak kupić HSK Chcesz dodać HashKey Platform (HSK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HSK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HSK na MEXC już teraz!

Historia ceny HashKey Platform (HSK) Analiza historii ceny HSK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HSK już teraz!

Prognoza ceny HSK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HSK? Nasza strona z prognozami cen HSK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HSK już teraz!

