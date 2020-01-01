Tokenomika Hosky Token (HOSKY) Odkryj kluczowe informacje o Hosky Token (HOSKY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Hosky Token (HOSKY) Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes. Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes. Oficjalna strona internetowa: https://hosky.io/ Biała księga: https://hosky.io/assets/Brown-Paw-per-v0.69-Revision-420.pdf Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/f03c3a145fc45a873d999e0ef0b594d681a2238e Kup HOSKY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Hosky Token (HOSKY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hosky Token (HOSKY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.71M $ 11.71M $ 11.71M Całkowita podaż: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Podaż w obiegu: $ 228.00T $ 228.00T $ 228.00T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 51.36M $ 51.36M $ 51.36M Historyczne maksimum: $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 Historyczne minimum: $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 Aktualna cena: $ 0.000000051356 $ 0.000000051356 $ 0.000000051356 Dowiedz się więcej o cenie Hosky Token (HOSKY)

Tokenomika Hosky Token (HOSKY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hosky Token (HOSKY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HOSKY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HOSKY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHOSKY tokenomikę, poznaj cenę tokena HOSKYna żywo!

Jak kupić HOSKY Chcesz dodać Hosky Token (HOSKY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HOSKY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HOSKY na MEXC już teraz!

Historia ceny Hosky Token (HOSKY) Analiza historii ceny HOSKY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HOSKY już teraz!

Prognoza ceny HOSKY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HOSKY? Nasza strona z prognozami cen HOSKY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HOSKY już teraz!

