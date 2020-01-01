Tokenomika Robinhood (HOOD) Odkryj kluczowe informacje o Robinhood (HOOD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Robinhood (HOOD) A token that embodies the power of fairness, transparency, and unity. The RobinHood movement proves that when individuals unite, they can challenge even the most entrenched systems. A token that embodies the power of fairness, transparency, and unity. The RobinHood movement proves that when individuals unite, they can challenge even the most entrenched systems. Oficjalna strona internetowa: https://hoodsolana.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/h5NciPdMZ5QCB5BYETJMYBMpVx9ZuitR6HcVjyBhood Kup HOOD teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Robinhood (HOOD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Robinhood (HOOD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Całkowita podaż: $ 44.55B $ 44.55B $ 44.55B Podaż w obiegu: $ 44.55B $ 44.55B $ 44.55B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Historyczne maksimum: $ 0.0024498 $ 0.0024498 $ 0.0024498 Historyczne minimum: $ 0.000016852727729194 $ 0.000016852727729194 $ 0.000016852727729194 Aktualna cena: $ 0.00002255 $ 0.00002255 $ 0.00002255 Dowiedz się więcej o cenie Robinhood (HOOD)

Tokenomika Robinhood (HOOD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Robinhood (HOOD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HOOD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HOOD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHOOD tokenomikę, poznaj cenę tokena HOODna żywo!

Jak kupić HOOD Chcesz dodać Robinhood (HOOD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HOOD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HOOD na MEXC już teraz!

Historia ceny Robinhood (HOOD) Analiza historii ceny HOOD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HOOD już teraz!

Prognoza ceny HOOD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HOOD? Nasza strona z prognozami cen HOOD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HOOD już teraz!

