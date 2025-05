HOOD

A token that embodies the power of fairness, transparency, and unity. The RobinHood movement proves that when individuals unite, they can challenge even the most entrenched systems.

NazwaHOOD

PozycjaNo.1990

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.01%

Podaż w obiegu44,547,590,451

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż44,547,590,451

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.002593896095799084,2025-02-01

Najniższa cena0.00002076746436767,2025-05-31

Publiczny blockchainSOL

Sektor

Media społecznościowe

