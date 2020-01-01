Tokenomika Holdstation (HOLDSTATION) Odkryj kluczowe informacje o Holdstation (HOLDSTATION), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Holdstation (HOLDSTATION) Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery. Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery. Oficjalna strona internetowa: https://holdstation.com/ Biała księga: https://static.holdstation.com/doc/Holdstation-Whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.zksync.io/address/0xed4040fD47629e7c8FBB7DA76bb50B3e7695F0f2 Kup HOLDSTATION teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Holdstation (HOLDSTATION) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Holdstation (HOLDSTATION), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.49M $ 13.49M $ 13.49M Całkowita podaż: $ 7.90M $ 7.90M $ 7.90M Podaż w obiegu: $ 7.90M $ 7.90M $ 7.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 51.22M $ 51.22M $ 51.22M Historyczne maksimum: $ 5.261 $ 5.261 $ 5.261 Historyczne minimum: $ 0.5987876567755669 $ 0.5987876567755669 $ 0.5987876567755669 Aktualna cena: $ 1.7072 $ 1.7072 $ 1.7072 Dowiedz się więcej o cenie Holdstation (HOLDSTATION)

Tokenomika Holdstation (HOLDSTATION): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Holdstation (HOLDSTATION) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HOLDSTATION, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HOLDSTATION. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHOLDSTATION tokenomikę, poznaj cenę tokena HOLDSTATIONna żywo!

Jak kupić HOLDSTATION Chcesz dodać Holdstation (HOLDSTATION) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HOLDSTATION, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HOLDSTATION na MEXC już teraz!

Historia ceny Holdstation (HOLDSTATION) Analiza historii ceny HOLDSTATION pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HOLDSTATION już teraz!

Prognoza ceny HOLDSTATION Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HOLDSTATION? Nasza strona z prognozami cen HOLDSTATION łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HOLDSTATION już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!