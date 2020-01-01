Tokenomika Human (HMT) Odkryj kluczowe informacje o Human (HMT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Human (HMT) HUMAN Protocol supports the creation of decentralized and automated job markets that fulfill the potential of workers and businesses.The Protocol is designed to improve the systems through which humans request and complete work. It accomplishes this by tokenizing work or contribution and automating the process of launching, evaluating, and paying out that work on-chain. By automating these processes, HUMAN Protocol can dramatically improve interactions in existing job markets, while unlocking new markets enabled by the global, permissionless micropayments enabled by blockchains. Oficjalna strona internetowa: https://www.humanprotocol.org/ Biała księga: https://docs.humanprotocol.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd1ba9BAC957322D6e8c07a160a3A8dA11A0d2867

Tokenomika i analiza cenowa Human (HMT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Human (HMT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.60M $ 10.60M $ 10.60M Historyczne maksimum: $ 0.17998 $ 0.17998 $ 0.17998 Historyczne minimum: $ 0.010118646154508122 $ 0.010118646154508122 $ 0.010118646154508122 Aktualna cena: $ 0.010601 $ 0.010601 $ 0.010601 Dowiedz się więcej o cenie Human (HMT)

Tokenomika Human (HMT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Human (HMT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HMT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HMT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

