Informacje o Hemule (HEMULE) HEMULE is a cat-themed meme token inspired by Vitalik Buterin's family cat. HEMULE is a cat-themed meme token inspired by Vitalik Buterin's family cat. Oficjalna strona internetowa: https://hemulebuterin.com/ Biała księga: https://assets-global.website-files.com/6479df7499394fc4532f8293/65dff94c8a007914ea159381_Hemule_Roadmap_Official_v1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xeaa63125dd63f10874f99cdbbb18410e7fc79dd3 Kup HEMULE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Hemule (HEMULE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hemule (HEMULE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Całkowita podaż: $ 980.00M $ 980.00M $ 980.00M Podaż w obiegu: $ 980.00M $ 980.00M $ 980.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Historyczne maksimum: $ 0.03925 $ 0.03925 $ 0.03925 Historyczne minimum: $ 0.000051713415922712 $ 0.000051713415922712 $ 0.000051713415922712 Aktualna cena: $ 0.001887 $ 0.001887 $ 0.001887 Dowiedz się więcej o cenie Hemule (HEMULE)

Tokenomika Hemule (HEMULE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hemule (HEMULE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HEMULE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HEMULE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHEMULE tokenomikę, poznaj cenę tokena HEMULEna żywo!

Jak kupić HEMULE Chcesz dodać Hemule (HEMULE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HEMULE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HEMULE na MEXC już teraz!

Historia ceny Hemule (HEMULE) Analiza historii ceny HEMULE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HEMULE już teraz!

Prognoza ceny HEMULE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HEMULE? Nasza strona z prognozami cen HEMULE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HEMULE już teraz!

