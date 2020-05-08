Tokenomika Cashaa (CAS) Odkryj kluczowe informacje o Cashaa (CAS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Cashaa (CAS) Cashaa is the largest crypto-friendly neo-bank based in the UK banking hundreds of crypto businesses. It is started in 2016, as a P2P cash transfer service from the UK to Asia and Africa (CashAA), using Bitcoin. In late 2017 Cashaa decided to solve the banking issue for the entire crypto industry. Now they are ready with a crypto-friendly banking platform for old and new money. Oficjalna strona internetowa: https://www.cashaa.com/ Biała księga: https://cashaa.com/Cashaa%20Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x780207b8c0fdc32cf60e957415bfa1f2d4d9718c

Tokenomika i analiza cenowa Cashaa (CAS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cashaa (CAS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.20M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.20M Historyczne maksimum: $ 0.248 Historyczne minimum: $ 0.000986640148312823 Aktualna cena: $ 0.001199

Tokenomika Cashaa (CAS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cashaa (CAS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CAS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CAS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCAS tokenomikę, poznaj cenę tokena CASna żywo!

