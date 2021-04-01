Tokenomika HAI (HAI) Odkryj kluczowe informacje o HAI (HAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o HAI (HAI) Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services. Oficjalna strona internetowa: https://hacken.ai Biała księga: https://hacken.ai/tokenomics.pdf Block Explorer: https://vechainstats.com/account/0xacc280010b2ee0efc770bce34774376656d8ce14

Tokenomika i analiza cenowa HAI (HAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HAI (HAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.06M $ 6.06M $ 6.06M Całkowita podaż: $ 958.34M $ 958.34M $ 958.34M Podaż w obiegu: $ 833.34M $ 833.34M $ 833.34M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.28M $ 7.28M $ 7.28M Historyczne maksimum: $ 0.4813 $ 0.4813 $ 0.4813 Historyczne minimum: $ 0.000048907555818186 $ 0.000048907555818186 $ 0.000048907555818186 Aktualna cena: $ 0.007276 $ 0.007276 $ 0.007276 Dowiedz się więcej o cenie HAI (HAI)

Tokenomika HAI (HAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HAI (HAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHAI tokenomikę, poznaj cenę tokena HAIna żywo!

