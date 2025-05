HAI

Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services.

NazwaHAI

PozycjaNo.974

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.05%

Podaż w obiegu833,529,964

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż958,507,852

Wskaźnik obrotu0.8335%

Data wydania2021-04-01 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.47068067530248303,2021-11-08

Najniższa cena0.00246760802148,2020-05-21

Publiczny blockchainVET

Sektor

Media społecznościowe

