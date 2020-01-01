Tokenomika Xeno Governance (GXE) Odkryj kluczowe informacje o Xeno Governance (GXE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Xeno Governance (GXE) Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace. Oficjalna strona internetowa: https://project-xeno.com/ Biała księga: https://project-xeno-1.gitbook.io/project-xeno-whitepaper-en/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x510975eda48a97e0ca228dd04d1217292487bea6

Tokenomika i analiza cenowa Xeno Governance (GXE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Xeno Governance (GXE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 5.99B $ 5.99B $ 5.99B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.41M $ 9.41M $ 9.41M Historyczne maksimum: $ 0.29998 $ 0.29998 $ 0.29998 Historyczne minimum: $ 0.001043390131716337 $ 0.001043390131716337 $ 0.001043390131716337 Aktualna cena: $ 0.001568 $ 0.001568 $ 0.001568 Dowiedz się więcej o cenie Xeno Governance (GXE)

Tokenomika Xeno Governance (GXE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Xeno Governance (GXE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GXE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GXE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGXE tokenomikę, poznaj cenę tokena GXEna żywo!

Jak kupić GXE Chcesz dodać Xeno Governance (GXE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GXE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GXE na MEXC już teraz!

Historia ceny Xeno Governance (GXE) Analiza historii ceny GXE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GXE już teraz!

Prognoza ceny GXE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GXE? Nasza strona z prognozami cen GXE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GXE już teraz!

