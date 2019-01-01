Tokenomika GameSwift (GSWIFT) Odkryj kluczowe informacje o GameSwift (GSWIFT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GameSwift (GSWIFT) GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://gswift.community/ Biała księga: https://cdn.gameswift.io/gameswift/documents/gameswift/GameSwift%20-%20Litepaper.pdf Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x580e933d90091b9ce380740e3a4a39c67eb85b4c

Tokenomika i analiza cenowa GameSwift (GSWIFT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GameSwift (GSWIFT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.96M Całkowita podaż: $ 771.11M Podaż w obiegu: $ 360.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.57M Historyczne maksimum: $ 1.389 Historyczne minimum: $ 0.005426676400146067 Aktualna cena: $ 0.005423

Tokenomika GameSwift (GSWIFT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GameSwift (GSWIFT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GSWIFT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GSWIFT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić GSWIFT Chcesz dodać GameSwift (GSWIFT) do swojego portfolio?

Historia ceny GameSwift (GSWIFT) Analiza historii ceny GSWIFT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny GSWIFT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GSWIFT? Nasza strona z prognozami cen GSWIFT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

