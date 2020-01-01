Tokenomika Graph Token (GRT) Odkryj kluczowe informacje o Graph Token (GRT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Graph Token (GRT) The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://thegraph.com Biała księga: https://thegraph.com/docs/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HGsLG4PnZ28L8A4R5nPqKgZd86zUUdmfnkTRnuFJ5dAX

Tokenomika i analiza cenowa Graph Token (GRT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Graph Token (GRT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 863.39M Całkowita podaż: $ 11.36B Podaż w obiegu: $ 10.51B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 933.21M Historyczne maksimum: $ 2.88 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.08214

Tokenomika Graph Token (GRT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Graph Token (GRT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GRT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GRT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Historia ceny Graph Token (GRT) Analiza historii ceny GRT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny GRT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GRT? Nasza strona z prognozami cen GRT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

