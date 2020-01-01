Tokenomika Grand Base (GRAND) Odkryj kluczowe informacje o Grand Base (GRAND), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Grand Base (GRAND) GRAND BASE is a decentralized market for spot synthetic RWAs designed to provide exposure to RWAs without holding the actual underlying asset. GRAND BASE is a decentralized market for spot synthetic RWAs designed to provide exposure to RWAs without holding the actual underlying asset. Oficjalna strona internetowa: https://grandbase.io/ Biała księga: https://docs.grandbase.io/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x2aF864fb54b55900Cd58d19c7102d9e4FA8D84a3 Kup GRAND teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Grand Base (GRAND) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Grand Base (GRAND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.90M $ 14.90M $ 14.90M Historyczne maksimum: $ 4.733 $ 4.733 $ 4.733 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.298 $ 0.298 $ 0.298 Dowiedz się więcej o cenie Grand Base (GRAND)

Tokenomika Grand Base (GRAND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Grand Base (GRAND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GRAND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GRAND. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGRAND tokenomikę, poznaj cenę tokena GRANDna żywo!

Jak kupić GRAND Chcesz dodać Grand Base (GRAND) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GRAND, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GRAND na MEXC już teraz!

Historia ceny Grand Base (GRAND) Analiza historii ceny GRAND pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GRAND już teraz!

Prognoza ceny GRAND Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GRAND? Nasza strona z prognozami cen GRAND łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GRAND już teraz!

