Informacje o Gorbagana (GOR) GOR (Gorbagana) wywodzi się ze społeczności Solany. Nazwa „GOR” nie ma jednoznacznego odniesienia do zwierzęcia ani przedmiotu, lecz została zmieniona w mem przez społeczność, symbolizując „śmieć” lub wręcz „bezużyteczność” — z ironicznym i autoironicznym wydźwiękiem. GOR (Gorbagana) wywodzi się ze społeczności Solany. Nazwa „GOR” nie ma jednoznacznego odniesienia do zwierzęcia ani przedmiotu, lecz została zmieniona w mem przez społeczność, symbolizując „śmieć” lub wręcz „bezużyteczność” — z ironicznym i autoironicznym wydźwiękiem. Oficjalna strona internetowa: https://docs.gorbagana.wtf/ Block Explorer: https://solscan.io/token/71Jvq4Epe2FCJ7JFSF7jLXdNk1Wy4Bhqd9iL6bEFELvg Kup GOR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Gorbagana (GOR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gorbagana (GOR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.90M $ 5.90M $ 5.90M Historyczne maksimum: $ 0.060192 $ 0.060192 $ 0.060192 Historyczne minimum: $ 0.005440725894039085 $ 0.005440725894039085 $ 0.005440725894039085 Aktualna cena: $ 0.005898 $ 0.005898 $ 0.005898 Dowiedz się więcej o cenie Gorbagana (GOR)

Tokenomika Gorbagana (GOR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gorbagana (GOR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GOR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GOR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGOR tokenomikę, poznaj cenę tokena GORna żywo!

Jak kupić GOR Chcesz dodać Gorbagana (GOR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GOR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GOR na MEXC już teraz!

Historia ceny Gorbagana (GOR) Analiza historii ceny GOR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GOR już teraz!

Prognoza ceny GOR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GOR? Nasza strona z prognozami cen GOR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GOR już teraz!

