Informacje o Gochujang Coin (GOCHU) Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings. Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings. Oficjalna strona internetowa: https://gochu.org Biała księga: https://gochu.org/wp-content/uploads/2024/06/Red-Pepper-Paste-Paper-without-mainnet-20240603.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0x9aaae745cf2830fb8ddc6248b17436dc3a5e701c Kup GOCHU teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Gochujang Coin (GOCHU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gochujang Coin (GOCHU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.65M $ 3.65M $ 3.65M Całkowita podaż: $ 30.00T $ 30.00T $ 30.00T Podaż w obiegu: $ 11.18T $ 11.18T $ 11.18T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.80M $ 9.80M $ 9.80M Historyczne maksimum: $ 0.000003236 $ 0.000003236 $ 0.000003236 Historyczne minimum: $ 0.000000100066496121 $ 0.000000100066496121 $ 0.000000100066496121 Aktualna cena: $ 0.0000003266 $ 0.0000003266 $ 0.0000003266 Dowiedz się więcej o cenie Gochujang Coin (GOCHU)

Tokenomika Gochujang Coin (GOCHU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gochujang Coin (GOCHU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GOCHU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GOCHU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGOCHU tokenomikę, poznaj cenę tokena GOCHUna żywo!

Jak kupić GOCHU Chcesz dodać Gochujang Coin (GOCHU) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GOCHU, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GOCHU na MEXC już teraz!

Historia ceny Gochujang Coin (GOCHU) Analiza historii ceny GOCHU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GOCHU już teraz!

Prognoza ceny GOCHU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GOCHU? Nasza strona z prognozami cen GOCHU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GOCHU już teraz!

