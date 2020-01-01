Tokenomika GMX (GMX) Odkryj kluczowe informacje o GMX (GMX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades. GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades. Oficjalna strona internetowa: https://gmx.io/ Biała księga: https://docs.gmx.io/ Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xfc5a1a6eb076a2c7ad06ed22c90d7e710e35ad0a

Tokenomika i analiza cenowa GMX (GMX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GMX (GMX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 171.85M $ 171.85M $ 171.85M Całkowita podaż: $ 10.30M $ 10.30M $ 10.30M Podaż w obiegu: $ 10.30M $ 10.30M $ 10.30M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 221.01M $ 221.01M $ 221.01M Historyczne maksimum: $ 91.2 $ 91.2 $ 91.2 Historyczne minimum: $ 9.628528383979246 $ 9.628528383979246 $ 9.628528383979246 Aktualna cena: $ 16.68 $ 16.68 $ 16.68 Dowiedz się więcej o cenie GMX (GMX)

Tokenomika GMX (GMX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GMX (GMX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GMX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GMX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGMX tokenomikę, poznaj cenę tokena GMXna żywo!

Jak kupić GMX Chcesz dodać GMX (GMX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GMX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny GMX (GMX) Analiza historii ceny GMX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GMX już teraz!

Prognoza ceny GMX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GMX? Nasza strona z prognozami cen GMX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GMX już teraz!

