Tokenomika Giant Mammoth (GMMT)

Tokenomika Giant Mammoth (GMMT)

Odkryj kluczowe informacje o Giant Mammoth (GMMT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Giant Mammoth (GMMT)

Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation.

Oficjalna strona internetowa:
https://gmmtchain.io/
Biała księga:
https://gmmtchain.io/whitepaper/giant_mammoth_whitepaper_v3_en.pdf
Block Explorer:
https://scan.gmmtchain.io/

Tokenomika i analiza cenowa Giant Mammoth (GMMT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Giant Mammoth (GMMT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 13.91M
$ 13.91M$ 13.91M
Całkowita podaż:
$ 2.08B
$ 2.08B$ 2.08B
Podaż w obiegu:
$ 1.71B
$ 1.71B$ 1.71B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 40.58M
$ 40.58M$ 40.58M
Historyczne maksimum:
$ 3.375
$ 3.375$ 3.375
Historyczne minimum:
$ 0.003128621958182126
$ 0.003128621958182126$ 0.003128621958182126
Aktualna cena:
$ 0.008115
$ 0.008115$ 0.008115

Tokenomika Giant Mammoth (GMMT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Giant Mammoth (GMMT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów GMMT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów GMMT.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszGMMT tokenomikę, poznaj cenę tokena GMMTna żywo!

Jak kupić GMMT

Chcesz dodać Giant Mammoth (GMMT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GMMT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Giant Mammoth (GMMT)

Analiza historii ceny GMMT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny GMMT

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GMMT? Nasza strona z prognozami cen GMMT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.