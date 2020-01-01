Tokenomika Giant Mammoth (GMMT) Odkryj kluczowe informacje o Giant Mammoth (GMMT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation. Oficjalna strona internetowa: https://gmmtchain.io/ Biała księga: https://gmmtchain.io/whitepaper/giant_mammoth_whitepaper_v3_en.pdf Block Explorer: https://scan.gmmtchain.io/

Tokenomika i analiza cenowa Giant Mammoth (GMMT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Giant Mammoth (GMMT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.91M $ 13.91M $ 13.91M Całkowita podaż: $ 2.08B $ 2.08B $ 2.08B Podaż w obiegu: $ 1.71B $ 1.71B $ 1.71B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 40.58M $ 40.58M $ 40.58M Historyczne maksimum: $ 3.375 $ 3.375 $ 3.375 Historyczne minimum: $ 0.003128621958182126 $ 0.003128621958182126 $ 0.003128621958182126 Aktualna cena: $ 0.008115 $ 0.008115 $ 0.008115 Dowiedz się więcej o cenie Giant Mammoth (GMMT)

Tokenomika Giant Mammoth (GMMT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Giant Mammoth (GMMT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GMMT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GMMT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić GMMT Chcesz dodać Giant Mammoth (GMMT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GMMT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Giant Mammoth (GMMT) Analiza historii ceny GMMT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny GMMT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GMMT? Nasza strona z prognozami cen GMMT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

