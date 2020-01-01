Tokenomika Giza (GIZA) Odkryj kluczowe informacje o Giza (GIZA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Giza (GIZA) Giza is the essential infrastructure powering autonomous financial markets--designed to unify fragmented DeFi and enable capital flow efficiently without human intervention. Giza is the essential infrastructure powering autonomous financial markets--designed to unify fragmented DeFi and enable capital flow efficiently without human intervention. Oficjalna strona internetowa: https://www.gizatech.xyz Biała księga: https://docs.gizaprotocol.ai/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x590830dFDf9A3F68aFCDdE2694773dEBDF267774 Kup GIZA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Giza (GIZA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Giza (GIZA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 152.69M $ 152.69M $ 152.69M Historyczne maksimum: $ 0.49263 $ 0.49263 $ 0.49263 Historyczne minimum: $ 0.03671627840748957 $ 0.03671627840748957 $ 0.03671627840748957 Aktualna cena: $ 0.15269 $ 0.15269 $ 0.15269 Dowiedz się więcej o cenie Giza (GIZA)

Tokenomika Giza (GIZA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Giza (GIZA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GIZA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GIZA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGIZA tokenomikę, poznaj cenę tokena GIZAna żywo!

Historia ceny Giza (GIZA) Analiza historii ceny GIZA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GIZA już teraz!

Prognoza ceny GIZA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GIZA? Nasza strona z prognozami cen GIZA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GIZA już teraz!

