Informacje o GIGACHAD (GIGA) GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project. GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project. Oficjalna strona internetowa: https://www.gigachadsolana.com Block Explorer: https://solscan.io/token/63LfDmNb3MQ8mw9MtZ2To9bEA2M71kZUUGq5tiJxcqj9 Kup GIGA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GIGACHAD (GIGA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GIGACHAD (GIGA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 113.30M $ 113.30M $ 113.30M Całkowita podaż: $ 9.60B $ 9.60B $ 9.60B Podaż w obiegu: $ 9.30B $ 9.30B $ 9.30B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 121.80M $ 121.80M $ 121.80M Historyczne maksimum: $ 0.0963 $ 0.0963 $ 0.0963 Historyczne minimum: $ 0.000001831035084425 $ 0.000001831035084425 $ 0.000001831035084425 Aktualna cena: $ 0.01218 $ 0.01218 $ 0.01218 Dowiedz się więcej o cenie GIGACHAD (GIGA)

Tokenomika GIGACHAD (GIGA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GIGACHAD (GIGA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GIGA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GIGA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGIGA tokenomikę, poznaj cenę tokena GIGAna żywo!

Jak kupić GIGA Chcesz dodać GIGACHAD (GIGA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GIGA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GIGA na MEXC już teraz!

Historia ceny GIGACHAD (GIGA) Analiza historii ceny GIGA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GIGA już teraz!

Prognoza ceny GIGA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GIGA? Nasza strona z prognozami cen GIGA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GIGA już teraz!

