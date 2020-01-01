Tokenomika Games for a living (GFAL) Odkryj kluczowe informacje o Games for a living (GFAL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Games for a living (GFAL) The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games. The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games. Oficjalna strona internetowa: https://gamesforaliving.com/ Biała księga: https://whitepaper.gamesforaliving.com/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x47c454cA6be2f6DEf6f32b638C80F91c9c3c5949 Kup GFAL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Games for a living (GFAL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Games for a living (GFAL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.49M $ 13.49M $ 13.49M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 3.44B $ 3.44B $ 3.44B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 39.23M $ 39.23M $ 39.23M Historyczne maksimum: $ 0.0496 $ 0.0496 $ 0.0496 Historyczne minimum: $ 0.002948017468774518 $ 0.002948017468774518 $ 0.002948017468774518 Aktualna cena: $ 0.003923 $ 0.003923 $ 0.003923 Dowiedz się więcej o cenie Games for a living (GFAL)

Tokenomika Games for a living (GFAL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Games for a living (GFAL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GFAL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GFAL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGFAL tokenomikę, poznaj cenę tokena GFALna żywo!

Jak kupić GFAL Chcesz dodać Games for a living (GFAL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GFAL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GFAL na MEXC już teraz!

Historia ceny Games for a living (GFAL) Analiza historii ceny GFAL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GFAL już teraz!

Prognoza ceny GFAL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GFAL? Nasza strona z prognozami cen GFAL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GFAL już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!