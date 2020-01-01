Tokenomika Gems (GEMS) Odkryj kluczowe informacje o Gems (GEMS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Gems (GEMS) Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects. Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects. Oficjalna strona internetowa: https://gems.vip Biała księga: https://gems.vip/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3010ccb5419f1ef26d40a7cd3f0d707a0fa127dc Kup GEMS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Gems (GEMS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gems (GEMS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 122.53M $ 122.53M $ 122.53M Całkowita podaż: $ 838.06M $ 838.06M $ 838.06M Podaż w obiegu: $ 598.87M $ 598.87M $ 598.87M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 172.55M $ 172.55M $ 172.55M Historyczne maksimum: $ 0.40001 $ 0.40001 $ 0.40001 Historyczne minimum: $ 0.013651603284725885 $ 0.013651603284725885 $ 0.013651603284725885 Aktualna cena: $ 0.20461 $ 0.20461 $ 0.20461 Dowiedz się więcej o cenie Gems (GEMS)

Tokenomika Gems (GEMS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gems (GEMS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GEMS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GEMS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGEMS tokenomikę, poznaj cenę tokena GEMSna żywo!

Jak kupić GEMS Chcesz dodać Gems (GEMS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GEMS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GEMS na MEXC już teraz!

Historia ceny Gems (GEMS) Analiza historii ceny GEMS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GEMS już teraz!

Prognoza ceny GEMS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GEMS? Nasza strona z prognozami cen GEMS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GEMS już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!