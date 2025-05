GEMS

Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects.

NazwaGEMS

PozycjaNo.869

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.52%

Podaż w obiegu399,931,237

Maksymalna podaż843,303,980

Całkowita podaż838,793,459.3

Wskaźnik obrotu0.4742%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.32139111116021507,2024-10-18

Najniższa cena0.013651603284725885,2025-04-03

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

