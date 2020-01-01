Tokenomika GameBuild (GAME2) Odkryj kluczowe informacje o GameBuild (GAME2), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GameBuild (GAME2) GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers Oficjalna strona internetowa: https://gamebuild.xyz/ Biała księga: https://github.com/GameBuildOffical/docs/blob/main/GameBuildLightPaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x825459139C897D769339f295E962396C4F9E4A4D Kup GAME2 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GameBuild (GAME2) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GameBuild (GAME2), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 53.95M $ 53.95M $ 53.95M Całkowita podaż: $ 21.42B $ 21.42B $ 21.42B Podaż w obiegu: $ 18.22B $ 18.22B $ 18.22B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 63.40M $ 63.40M $ 63.40M Historyczne maksimum: $ 0.0207 $ 0.0207 $ 0.0207 Historyczne minimum: $ 0.002490664239146623 $ 0.002490664239146623 $ 0.002490664239146623 Aktualna cena: $ 0.00296 $ 0.00296 $ 0.00296 Dowiedz się więcej o cenie GameBuild (GAME2)

Tokenomika GameBuild (GAME2): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GameBuild (GAME2) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GAME2, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GAME2. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGAME2 tokenomikę, poznaj cenę tokena GAME2na żywo!

Jak kupić GAME2 Chcesz dodać GameBuild (GAME2) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GAME2, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny GameBuild (GAME2) Analiza historii ceny GAME2 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GAME2 już teraz!

Prognoza ceny GAME2 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GAME2? Nasza strona z prognozami cen GAME2 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GAME2 już teraz!

