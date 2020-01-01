Tokenomika FWOG (FWOG) Odkryj kluczowe informacje o FWOG (FWOG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

FWOG is a meme coin on the Solana chain. FWOG is a meme coin on the Solana chain. Oficjalna strona internetowa: https://fwogsol.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/A8C3xuqscfmyLrte3VmTqrAq8kgMASius9AFNANwpump

Tokenomika i analiza cenowa FWOG (FWOG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FWOG (FWOG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 32.33M $ 32.33M $ 32.33M Całkowita podaż: $ 975.64M $ 975.64M $ 975.64M Podaż w obiegu: $ 975.64M $ 975.64M $ 975.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 32.33M $ 32.33M $ 32.33M Historyczne maksimum: $ 0.7678 $ 0.7678 $ 0.7678 Historyczne minimum: $ 0.000086822542738835 $ 0.000086822542738835 $ 0.000086822542738835 Aktualna cena: $ 0.03314 $ 0.03314 $ 0.03314 Dowiedz się więcej o cenie FWOG (FWOG)

Tokenomika FWOG (FWOG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FWOG (FWOG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FWOG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FWOG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFWOG tokenomikę, poznaj cenę tokena FWOGna żywo!

Historia ceny FWOG (FWOG) Analiza historii ceny FWOG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FWOG już teraz!

Prognoza ceny FWOG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FWOG? Nasza strona z prognozami cen FWOG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FWOG już teraz!

