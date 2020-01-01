Tokenomika Fragmetric (FRAG) Odkryj kluczowe informacje o Fragmetric (FRAG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Fragmetric (FRAG) Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets. Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets. Oficjalna strona internetowa: https://app.fragmetric.xyz/ Biała księga: https://docs.fragmetric.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/FRAGMEWj2z65qM62zqKhNtwNFskdfKs4ekDUDX3b4VD5 Kup FRAG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Fragmetric (FRAG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fragmetric (FRAG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 32.10M $ 32.10M $ 32.10M Historyczne maksimum: $ 0.1889 $ 0.1889 $ 0.1889 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0321 $ 0.0321 $ 0.0321 Dowiedz się więcej o cenie Fragmetric (FRAG)

Tokenomika Fragmetric (FRAG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fragmetric (FRAG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FRAG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FRAG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFRAG tokenomikę, poznaj cenę tokena FRAGna żywo!

Historia ceny Fragmetric (FRAG) Analiza historii ceny FRAG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FRAG już teraz!

Prognoza ceny FRAG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FRAG? Nasza strona z prognozami cen FRAG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FRAG już teraz!

