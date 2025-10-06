Aktualna cena Fragmetric to 0.03135 USD. Śledź aktualizacje cen FRAG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FRAG łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Fragmetric to 0.03135 USD. Śledź aktualizacje cen FRAG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FRAG łatwo w MEXC już teraz.

Cena Fragmetric(FRAG)

Aktualna cena 1 FRAG do USD:

-1.01%1D
USD
Fragmetric (FRAG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:46:25 (UTC+8)

Informacje o cenie Fragmetric (FRAG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

--
--
-0.80%

-1.01%

-9.69%

-9.69%

Aktualna cena Fragmetric (FRAG) wynosi $ 0.03135. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FRAG wahał się między $ 0.03107 a $ 0.03311, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FRAG w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FRAG zmieniły się o -0.80% w ciągu ostatniej godziny, o -1.01% w ciągu 24 godzin i o -9.69% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Fragmetric (FRAG)

$ 124.97K
$ 124.97K$ 124.97K

$ 31.35M
$ 31.35M$ 31.35M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Fragmetric wynosi --, przy $ 124.97K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FRAG w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 31.35M.

Historia ceny Fragmetric (FRAG) – USD

Śledź zmiany ceny Fragmetric dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0003199-1.01%
30 Dni$ -0.00897-22.25%
60 dni$ -0.01097-25.93%
90 dni$ -0.02751-46.74%
Dzisiejsza zmiana ceny Fragmetric

DziśFRAG odnotował zmianę $ -0.0003199 (-1.01%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Fragmetric

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00897 (-22.25%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Fragmetric

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę FRAG o $ -0.01097(-25.93%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Fragmetric

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.02751 (-46.74%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Fragmetric (FRAG)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Fragmetric.

Co to jest Fragmetric (FRAG)

Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets.

Fragmetric jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Fragmetric. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu FRAG, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Fragmetric na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Fragmetric będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Fragmetric (w USD)

Jaka będzie wartość Fragmetric (FRAG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Fragmetric (FRAG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Fragmetric.

Sprawdź teraz prognozę ceny Fragmetric!

Tokenomika Fragmetric (FRAG)

Zrozumienie tokenomiki Fragmetric (FRAG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FRAGjuż teraz!

Jak kupić Fragmetric (FRAG)

Szukasz jak kupić Fragmetric? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Fragmetric na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

FRAG na lokalne waluty

Zasoby Fragmetric

Aby lepiej zrozumieć Fragmetric, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Fragmetric
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Fragmetric

Jaka jest dziś wartość Fragmetric (FRAG)?
Aktualna cena FRAG w USD wynosi 0.03135USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FRAG do USD?
Aktualna cena FRAG w USD wynosi $ 0.03135. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Fragmetric?
Kapitalizacja rynkowa dla FRAG wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FRAG w obiegu?
W obiegu FRAG znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FRAG?
FRAG osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FRAG?
FRAG zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu FRAG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FRAG wynosi $ 124.97K USD.
Czy w tym roku FRAG pójdzie wyżej?
FRAG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FRAG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

