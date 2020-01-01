Tokenomika Foxsy AI (FOXSY) Odkryj kluczowe informacje o Foxsy AI (FOXSY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Foxsy AI (FOXSY) FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture. FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture. Oficjalna strona internetowa: https://foxsy.ai Biała księga: https://project.docs.foxsy.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CgGWS19zR5xTzgCEcW5Svsuon4hBZwzBwUFimoJStCf2 Kup FOXSY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Foxsy AI (FOXSY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Foxsy AI (FOXSY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Całkowita podaż: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B Podaż w obiegu: $ 661.20M $ 661.20M $ 661.20M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.69M $ 8.69M $ 8.69M Historyczne maksimum: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 Historyczne minimum: $ 0.004244467105456732 $ 0.004244467105456732 $ 0.004244467105456732 Aktualna cena: $ 0.004391 $ 0.004391 $ 0.004391 Dowiedz się więcej o cenie Foxsy AI (FOXSY)

Tokenomika Foxsy AI (FOXSY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Foxsy AI (FOXSY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FOXSY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FOXSY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFOXSY tokenomikę, poznaj cenę tokena FOXSYna żywo!

Historia ceny Foxsy AI (FOXSY) Analiza historii ceny FOXSY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FOXSY już teraz!

Prognoza ceny FOXSY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FOXSY? Nasza strona z prognozami cen FOXSY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FOXSY już teraz!

